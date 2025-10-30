Al via la rassegna Di Note e Di Luoghi…Autunno a Taranto
Torna "Di Note e Di Luoghi .Autunno 2025 a Taranto" la rassegna musicale internazionale dell'Associazione FLART OdV, il cui cartellone propone cinque appuntamenti nei mesi autunnali di ottobre, di novembre e, concludendosi prima delle festività natalizie, di dicembre. La rassegna internazionale è promossa da Flart Odv, presieduta dalla Prof.ssa Nicoletta Di Sabato e con la Direzione Artistica della Prof.ssa Natalia Lucia Bonello, ed è realizzata in collaborazione con Amici di Manaus e con Associazione Jonica della Chitarra e con il patrocinio del Comune di Taranto, della Provincia di Taranto e del CSV Taranto Ets.
