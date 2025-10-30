Al via la nuova stagione del basket integrato con la Scuola Basket Arezzo

Una nuova stagione di basket integrato ha preso il via sul parquet del palasport Estra "Mario d'Agata", segnando un nuovo capitolo di un progetto che unisce sport e inclusione. La Scuola Basket Arezzo (SBA) ha infatti rinnovato il proprio impegno nell'organizzazione e nello sviluppo dell'iniziativa rivolta ai ragazzi con disabilità fisiche, intellettive e relazionali, che attraverso la pallacanestro vivono occasioni di incontro, socializzazione e crescita personale. Giunto alla quattordicesima edizione, il progetto rappresenta ormai un modello di continuità e solidità nel panorama sportivo nazionale.

