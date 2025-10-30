Al via la Maratona per la pace della Cisl si parte da Piacenza il 3 novembre

Nei giorni che vanno dal 3 al 7 novembre, la Cisl con tutte le sue strutture territoriali ha organizzato una vera e propria staffetta per la pace. Questa importante iniziativa, denominata a livello regionale "Maratona per la pace", si colloca all’interno della più ampia mobilitazione della Cisl. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Maratona per Pace, la Cisl Marche riempie l'Ateneo di Ancona per Gaza e contro ogni guerra - facebook.com Vai su Facebook

MARATONA PER LA PACE A POTENZA CON LA CISL BASILICATA: REPORT E FOTO - X Vai su X

Al via la Maratona per la pace della Cisl, si parte da Piacenza il 3 novembre - Gli appuntamenti lungo il percorso saranno caratterizzati da incontri e confronti con le comunità, coinvolgendo attivamente oltre che i cittadini anche le istituzioni politiche e il mondo dell’associa ... Secondo ilpiacenza.it

Al via dalla Sicilia la maratona per la pace della Cisl - Una mobilitazione civile contro ogni guerra e violazione dei diritti umani. Da rainews.it

Maratona per la Pace, la Cisl Messina organizza un “pomeriggio di dialogo” | DETTAGLI e DATA - Un messaggio semplice ma forte: nessuna guerra è inevitabile, ogni conflitto può trovare una via di dialogo, la dignità della vita umana deve restare il fondamento di ogni futuro possibile. Come scrive strettoweb.com