al via la carta dedicata a te 2025 ecco come oltre un milione di famiglie possono ottenere 500 euro

Panorama.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entra ufficialmente in funzione da oggi la nuova edizione della cartaDedicata a te”: 500 euro per oltre un milione di famiglie con ISEE fino a 15mila euro.  Il contributo una tantum potrà essere utilizzato per acquistare generi alimentari di prima necessità, con sconti aggiuntivi del 15% presso gli esercizi convenzionati. E la social card tornerà anche nel 2026 e 2027. È infatti stata confermata nel testo della Manovra 2026 approvata dal Consiglio dei ministri e ora in attesa dell’esame del Parlamento. Che cos’è la carta “Dedicata a te” e chi ne ha diritto. La carta “Dedicata a te” è una prepagata fornita da Poste Italiane, caricata con un importo fisso di 500 euro da spendere esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari. 🔗 Leggi su Panorama.it

