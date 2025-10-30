Entra ufficialmente in funzione da oggi la nuova edizione della carta “Dedicata a te”: 500 euro per oltre un milione di famiglie con ISEE fino a 15mila euro. Il contributo una tantum potrà essere utilizzato per acquistare generi alimentari di prima necessità, con sconti aggiuntivi del 15% presso gli esercizi convenzionati. E la social card tornerà anche nel 2026 e 2027. È infatti stata confermata nel testo della Manovra 2026 approvata dal Consiglio dei ministri e ora in attesa dell’esame del Parlamento. Che cos’è la carta “Dedicata a te” e chi ne ha diritto. La carta “Dedicata a te” è una prepagata fornita da Poste Italiane, caricata con un importo fisso di 500 euro da spendere esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari. 🔗 Leggi su Panorama.it

Al via la Carta "Dedicata a te" 2025. Ecco come oltre un milione di famiglie possono ottenere 500 euro