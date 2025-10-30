al telefono con gli agenti di quartiere

"Una telefonata allunga la vita" diceva una vecchia réclame. È attivo il nuovo servizio online della polizia locale. L’Ufficio Presidio Quartieri ha aperto la possibilità per i cittadini di contattare direttamente gli agenti per fissare un appuntamento, in presenza o videochiamata, per esporre le proprie segnalazioni. Il servizio raccoglie tre tipologie di segnalazioni: problemi di sicurezza urbana; situazioni di decoro o di possibile pericolo; episodi ripetuti di sospetta illegalità. Per le segnalazioni di competenza propria della polizia locale, dopo una verifica, saranno programmati possibili interventi correttivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

