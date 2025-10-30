Al telefono con gli agenti di quartiere

Ilgiorno.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Una telefonata allunga la vita" diceva una vecchia réclame. È attivo il nuovo servizio online della polizia locale. L’Ufficio Presidio Quartieri ha aperto la possibilità per i cittadini di contattare direttamente gli agenti per fissare un appuntamento, in presenza o videochiamata, per esporre le proprie segnalazioni. Il servizio raccoglie tre tipologie di segnalazioni: problemi di sicurezza urbana; situazioni di decoro o di possibile pericolo; episodi ripetuti di sospetta illegalità. Per le segnalazioni di competenza propria della polizia locale, dopo una verifica, saranno programmati possibili interventi correttivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

al telefono con gli agenti di quartiere

© Ilgiorno.it - Al telefono con gli agenti di quartiere

Altre letture consigliate

Vigili di quartiere, il piano è pronto: 258 agenti nelle 27 aree a rischio - L’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza ieri ha inviato il documento di quattro pagine ai rappresentanti ... ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Telefono Agenti Quartiere