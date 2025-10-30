Al Senato sì definitivo alla riforma della Giustizia Meloni | Un traguardo storico

Secoloditalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera del Senato in quarta lettura alla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere della magistratura. Il disegno di legge costituzionale ha avuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Quello fatto in Senato è?l’ultimo passaggio parlamentare, come previsto dalla Costituzione. In primavera ci sarà il referendum confermativo, che le forze di maggioranza hanno annunciato oggi in Aula. Meloni: «Un traguardo storico». «Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

