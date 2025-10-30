Al Sant’Andrea di Roma il primo trapianto al mondo di arteria polmonare con segmento criopreservato
ROMA (ITALPRESS) – Eseguito per la prima volta al mondo un trapianto di arteria polmonare in una paziente con un tumore del polmone infiltrante l’arteria polmonare associato all’asportazione dell’intero polmone di sinistra. La straordinaria operazione è avvenuta presso la Chirurgia toracica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma, policlinico universitario della rete Sapienza Università di Roma e azienda di alta specializzazione della Regione Lazio. L’intervento è avvenuto il 17 luglio scorso grazie alla intuizione di due giovani chirurghe toraciche, Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci ed è stato eseguito da un team guidato da Erino A. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Primo trapianto al mondo di arteria polmonare. L'intervento è stato eseguito all'ospedale Sant'Andrea di Roma. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Trapianto: a Roma il primo al mondo di arteria polmonare - Un’operazione unica al mondo che è anche un prestigioso primato per l’Italia: parliamo del primo trapianto di arteria polmonare, in una donna con più di 70 anni e un tumore del polmone. Riporta fortuneita.com
Al Sant’Andrea di Roma il primo trapianto al mondo di arteria polmonare con segmento criopreservato - Eseguito per la prima volta al mondo un trapianto di arteria polmonare in una paziente con un tumore del polmone infiltrante l'a ... Si legge su msn.com
Primo trapianto al mondo di arteria polmonare: l'operazione per un tumore al Sant'Andrea di Roma - Per un caso di tumore al polmone, all'Aou Sant'Andrea di Roma è stato eseguito un trapianto di un'arteria polmonare, in una paziente ... Come scrive ilmattino.it