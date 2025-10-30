Al Cinema Pecci arriva la Maratona CineBrividi per celebrare la notte di Halloween, venerdì 31 ottobre. Quattro film tra prime visioni, opere d’autore e titoli di culto per una serata dedicata al cinema del fantastico, con la speciale partecipazione del regista Davide Montecchi (nella foto), regista e produttore italiano attivo nel cinema di genere. Fondatore di Meclimone Produzioni Cinematografiche, ha esordito con In a Lonely Place (2014) e ha firmato il recente horror gotico Al progredire della notte, che sarà sul grande schermo del Pecci venerdì alle 21. Ma ecco gli altri titoli in programma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Pecci una Maratona da CineBrividi