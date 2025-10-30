Al Pantano arriva il parco inclusivo | approvato il finanziamento da 150mila euro
Tra le novità che porta con se la variazione di bilancio approvata oggi in consiglio comunale ci sono i 150mila euro stanziati per la realizzazione del primo parco inclusivo di Arezzo. Sarà collocato all'interno del parco intitolato a Enrico Berlinguer di fronte all'abitato del Pantano lungo via. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
