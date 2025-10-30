Al Museo botanico di Pisa la cicoria si fa arte

"La cicoria si fa arte" è il tema del nuovo appuntamento di "Ritratti nell'Orto", incontri di illustrazione scientifico-botanica, organizzati dal Museo Botanico di Pisa e tenuti da Silvana Rava, illustratrice di fama internazionale.L'incontro, aperto a tutti, si terrà lunedì 17 e martedì 18. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

