Al Dall’Ara vince la noia | Bologna e Torino non si fanno male

Bolognatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pochi acuti, molta tattica. Una brutta partita che regala un punto ad entrambe le formazioni. Un pareggio che, tuttavia, consente comunque agli emiliani di salire a quota 15, restando di fatto incollati ai piani altissimi della classifica.Cronaca del matchIn un DallAra tambureggiante, il Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

dall8217ara vince noia bolognaIl Bologna non graffia, solo un pari al Dall'Ara: i rossoblù non riescono a sfondare il muro del Torino - Gli ingressi di Orsolini e Dominguez non regalano la scintilla Un altro pareggio, senza rimpianti e rabbia come a Firenze ma anche senza il bel gioco espres ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dall8217ara Vince Noia Bologna