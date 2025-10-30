Al Corioni ore 20.30 Una serata di gala per l’Ospitaletto | arriva l’Inter U23
L’Ospitaletto per confermare le sue qualità e dimostrarsi meritevole della categoria ritrovata quest’anno, l’Inter U23 per cancellare l’immeritata sconfitta con il Cittadella e riprendere la bella corsa di questa prima parte della stagione. Le due contendenti che si affronteranno a partire dalle 20.30 allo stadio Corioni si apprestano a scendere in campo con le idee ben chiare e puntano ad un risultato che, oltre a spalancare alla vincitrice le porte degli ottavi di Coppa Italia, possa ribadire la bontà del rispettivo progetto. Al di là dei giocatori che partiranno dal 1’, su entrambi i fronti è previsto un ampio turnover, i due allenatori hanno raccomandato la massima attenzione alla rispettiva compagine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
