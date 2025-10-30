Al Candiani parte la rassegna teatrale dedicata ai bambini con lo spettacolo Tutto cambia!

Veneziatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via al Centro Candiani la nuova stagione di eventi di Not Only For Kids, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, tra spettacoli teatrali e laboratori dedicati a bambini e famiglie.Si parte domenica 2 novembre alle 17.00 con Tutto cambia! Il bruco, la farfalla e altri racconti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

