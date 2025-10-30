Al ’Buoninsegna’ tra incontri e musica

Politica internazionale, nazionale e locale, programmi ricchi di incontri, attività e dibattiti: va avanti l’ occupazione dei licei Piccolomini e Buoninsegna. Al Piccolomini i lavori oggi inizieranno alle nove, con un incontro con i lavoratori della Beko, da oltre un anno impegnati in una vertenza dal valore ormai storico ed esemplare, che parleranno agli studenti della loro situazione di precarietà. Alle 11 sarà la volta della lezione con Raffaele Ascheri, presidente della Biblioteca degli Intronati, che tratterà per i ragazzi il tema della storia moderna del conflitto israelo-palestinese, vera colonna delle motivazioni dell’occupazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al ’Buoninsegna’ tra incontri e musica

Altre letture consigliate

Prosegue a Siena il movimento di occupazioni studentesche che ha coinvolto il Liceo Classico Piccolomini e il Liceo Artistico Buoninsegna. Un’occupazione pacifica e organizzata, che punta a trasformare la protesta in un’occasione di confronto, formazione e Vai su Facebook

Al ’Buoninsegna’ tra incontri e musica - Politica internazionale, nazionale e locale, programmi ricchi di incontri, attività e dibattiti: va avanti l’occupazione dei licei Piccolomini e ... Scrive msn.com

A Mosca ciclo di incontri sulla musica italiana del XX secolo - Per far conoscere la musica italiana del XX l'istituto italiano di cultura di Mosca ha affidato a Fjodor Sofronov, critico d'arte e musicologo, un ciclo di incontri che si svolgeranno nel corso ... Riporta ansa.it