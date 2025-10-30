Aiutatemi a trovare Nuvola gatta smarrita a San Cassiano

Lecceprima.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN CASSIANO - Marcella Marzotta lancia un accorato appello per ritrovare la sua gattina, Nuvola, diventata ormai una compagna di vita da quando è stata salvata dalla strada, da sua figlia, circa un anno e mezzo addietro. All’epoca era ancora cucciola.Nuvola è una gatta dal pelo lungo e folto di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Nuvoloso per velature estese - Potrebbe essere stata trovata da qualcuno di buon cuore e portata via, magari in un paese limitrofo o anche più lontano, non essendo a conoscenza che foss ... Lo riporta lecceprima.it

