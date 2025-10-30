Agricoltura lombarda | Confai commenta il rapporto semestrale di Unioncamere e Regione Lombardia
“La tenuta complessiva dell’ agricoltura lombarda, confermata dal recente rapporto congiunto di Unioncamere e Regione Lombardia, riflette la capacità del settore di mantenere livelli produttivi stabili e di sostenere l’export agroalimentare anche in un contesto economico incerto. Tuttavia, dietro ai dati positivi si intravede un tessuto imprenditoriale complesso, con comparti che operano ancora sotto pressione a causa di margini di redditività ridotti e di costi di produzione in rialzo”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec, ha commentato l’ andamento del primo semestre 2025 per l’agricoltura regionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
