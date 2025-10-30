Agresti sul match di San Siro | L’Inter mostra solidità mentale Sucic come Totti Bisseck in difesa…

Inter News 24 Agresti esprime il proprio punto di vista sul match giocato tra Inter e Fiorentina al San Siro! il commento su Sucic e Bisseck. Stefano Agresti, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha elogiato la prestazione dell’ Inter nella vittoria per 3-0 contro la Fiorentina a San Siro. La squadra di Cristian Chivu, dopo la sconfitta contro il Napoli, ha dimostrato grande «solidità mentale» e un atteggiamento determinato, continuando a spingere nonostante l’assenza di gol fino oltre l’ora di gioco. Agresti ha sottolineato come l’ Inter non si sia fatta prendere dall’ansia nonostante la partita rimanesse bloccata sullo 0-0 per più di un’ora, per poi travolgere la Fiorentina con un gioco autoritario. 🔗 Leggi su Internews24.com

