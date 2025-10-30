Aggressione alla giornalista di Porta a Porta con lancio di pietre e bottiglie | fermato un 17enne marocchino

La giornalista Chiara Giannini, della redazione di Porta a Porta, è stata aggredita, insieme alla troupe, a Padova, nei pressi della stazione ferroviaria. Stava realizzando un servizio su alcune baby gang presenti nella città veneta. Era il 20 settembre scorso. E’ stato individuato dalla polizia il presunto autore dell’aggressione nel piazzale della Stazione ferroviaria di Padova dove la giornalista e altri inviati stavano girando il servizio. Si tratta di un 17enne marocchino arrivato in Italia un anno fa, già segnalato per spaccio di stupefacenti e collocato in una struttura per minori. Dalla quale si era allontanato più volte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Aggressione alla giornalista di “Porta a Porta” con lancio di pietre e bottiglie: fermato un 17enne marocchino

