Aggressione alla giornalista Chiara Giannini di Porta a Porta a Padova identificato e denunciato un minorenne

La giornalista Chiara Giannini di Porta a Porta è stata aggredita lo scorso 20 settembre a Padova con il lancio di una bottiglia e presumibilmente di una pietra. In queste ore i poliziotti della Squadra mobile di Padova hanno identificato e denunciato un diciassettenne, presunto autore dell'aggressione. L'accusa è di tentate lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

