Aggredito per aver difeso la vicina di casa dallo stalker | 90enne morto dopo un mese in ospedale

Salvatore Riccobene è stato aggredito dallo stalker della vicina di casa dopo aver tentato di difenderla ed è caduto a terra. Da quell'episodio non si è più ripreso ed è morto lo scorso 20 ottobre. La procura di Pavia ha aperto un fascicolo per verificare se ci sono correlazioni tra l'aggressione e la morte: Giorgio Labarbuta, lo stalker della vicina, rischia di essere indagato per omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

