Aggredito e rapinato in stazione Identificata la gang di minorenni

In tre sono finiti in comunità, ad altri due è stato applicato l’obbligo di permanenza a casa. Tutti ritenuti responsabili della rapina avvenuta la sera del 14 settembre scorso vicino alla stazione ferroviaria di Locate Varesino, in via Piave. Qui un diciottenne di Somma Lombardo, era stato accerchiato da un gruppo di una decina di ragazzi, apparentemente coetanei, che lo avevano malmenato e rapinato della catenina che portava al collo. Al termine dell’aggressione, in suo soccorso era intervenuto il 118, che lo aveva trasportato in codice verde all’ospedale Sant’Anna per essere medicato. Nel frattempo i carabinieri di Mozzate hanno avviato le indagini, per arrivare a identificare gli aggressori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aggredito e rapinato in stazione. Identificata la gang di minorenni

