Aggredisce una giornalista e gli lancia una bottiglia | nei guai 17enne

Lo scorso 20 settembre ha destato sdegno e preoccupazione l'aggressione patita nel piazzale della stazione dei treni di Padova da parte della giornalista Rai, Chiara Giannini. Poco dopo un mese di serrate indagini gli investigatori della Squadra Mobile di Padova coordinati dal vicequestore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Argomenti simili trattati di recente

Si moltiplicano gli episodi di aggressione neofascista. Il ministro Piantedosi risponda alla nostra interrogazione. Lo scorso 25 ottobre 2025, il giornalista e scrittore Alessandro Sahebi e' stato aggredito a Roma, in via Merulana dinanzi al Teatro Brancaccio, da t Vai su Facebook

Ancona, choc in centro, ubriaca aggredisce la conoscente e la ferisce con un coccio di bottiglia - La giovane ha raccontato che, mentre si trovava in compagnia di tre suoi amici, al termine di una serata trascorsa in Piazza del Papa e transitando in via della Loggia, il suo gruppo è stato ... Lo riporta corriereadriatico.it