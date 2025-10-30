Aggredisce la madre e vende elettrodomestici per comprare droga | arrestato un giovane
Un uomo di 29 anni (C. S.) è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Termini Imerese per maltrattamenti nei confronti della madre. A sporgere denuncia è stata la donna. Il figlio, consumatore di stupefacenti, più volte aveva aggredito la madre, minacciata e distrutto oggetti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
