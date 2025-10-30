Agente assicurativo truffa clienti per 5 milioni di euro | operava anche nella provincia di Chieti

Faceva versare i premi assicurativi su un conto personale, ma le polizze non venivano mai attivate. Così un agente assicurativo, attivo anche nella provincia di Chieti, avrebbe messo in piedi un sistema di frode che gli ha fruttato quasi 5 milioni di euro.Le indagini condotte dalla guardia di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

