Agenda digitale 2025 | ecco i vincitori premiati dalla Regione

30 ott 2025

La Regione Emilia-Romagna ha premiato 24 riconoscimenti per il Premio agenda digitale. I vincitori si sono contraddistinti per Servizi pubblici digitali, Capitale umano, Connettività, Uso di Internet e Integrazione delle tecnologie nelle imprese e nei processi comunali. A vincere sono stati 20. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

