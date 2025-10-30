Agenda digitale 2025 | ecco i vincitori premiati dalla Regione
La Regione Emilia-Romagna ha premiato 24 riconoscimenti per il Premio agenda digitale. I vincitori si sono contraddistinti per Servizi pubblici digitali, Capitale umano, Connettività, Uso di Internet e Integrazione delle tecnologie nelle imprese e nei processi comunali. A vincere sono stati 20. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altre letture consigliate
: il Comune di Guastalla tra i comuni e le unioni più digital e innovativi dell'Emilia-Romagna! Oggi, 29 ottobre, presso Filla - Parco della Montagnola a Bologna, si è svolta la 4ª edizione del Premio Agenda Digitale, un event - facebook.com Vai su Facebook
Con l’illustrazione dei dati dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano e la presentazione in anteprima dell’applicativo anti-contraffazione Autentica, si è chiuso l’evento Ital_IA. https://sogei.it/it/sogei-homepage/azienda/sala-stampa/Comuni - X Vai su X
Cotignola premiata per l’innovazione digitale: tra i vincitori dell’Agenda Digitale ER 2025 - Il Comune di Cotignola si conferma tra le realtà più virtuose dell’Emilia- Come scrive ravennanotizie.it
Bassa Romagna: anche di Cotignola tra i vincitori del premio Agenda digitale Er 2025 - Il riconoscimento, consegnato il 29 ottobre al Tecnopolo Bologna nell’ambito dell’«After Festival», è stato assegna ... Riporta ravenna24ore.it
Fabbrico protagonista della transizione digitale in Emilia-Romagna - Il Comune di Fabbrico è tra i vincitori del Premio Agenda Digitale 2025, il riconoscimento promosso dalla Regione Emilia- Lo riporta sassuolo2000.it