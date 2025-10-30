Affronta la Coda del drago ma si schianta contro un camion | Ferrari da 200mila euro distrutta

La tentazione di affrontare a velocità sostenuta le curve della "Deal's Gap", celebre passo di montagna lungo il confine di stato tra Carolina del Nord e Tennessee, meglio noto agli appassionati come "The Tail of the Dragon" ( la Coda del drago ), è stata ancora una volta fatale: il video di una Ferrari 458 Spider che si schianta su un camion mentre affronta uno dei tornanti della strada è diventato nelle scorse ore virale su YouTube e sui principali social media. Il conducente dovrà far fronte a un conto particolarmente salato, avendo distrutto una vettura dal valore di circa 200mila euro. Come anticipato, non si tratta di una novità, dal momento che il celebre passo sito nei pressi del Parco nazionale delle Great Smoky Mountains e vicino al fiume Little Tennessee, attira ogni anno migliaia di automobilisti al volante di fiammanti supercar: la strada, che consta di 318 curve disseminate lungo gli oltre 17 chilometri di asfalto, spinge a sollecitare le vetture, ma in questi casi non è semplice superare indenni la Coda del drago, trattandosi di un percorso in genere molto trafficato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

