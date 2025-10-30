Nella puntata del 30 ottobre di Affari Tuoi, Stefano De Martino regala al pubblico, ancora una volta, divertimento e colpi di scena. Il conduttore continua la sfida a distanza con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, senza risparmiare qualche battuta ironica. Affari Tuoi, Marianna dalla Campania sfida il Dottore. A giocare nella nuova puntata di Affari Tuoi è Marianna dalla Campania. La concorrente arriva da Melito di Napoli, ha 34 anni e di mestiere è un chirurgo cardiovascolare. Per l’occasione ha scelto di giocare con Barbara, la sorella gemella che fa, proprio come lei, il medico. Marianna e sua sorella hanno giocato una partita particolarmente fortunata, dimostrando grande coraggio e forza di volontà. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino ironizza su Gerry Scotti: “Ognuno ha la valletta che si merita”