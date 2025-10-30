Affari Tuoi Stefano De Martino ironizza su Gerry Scotti | Ognuno ha la valletta che si merita
Nella puntata del 30 ottobre di Affari Tuoi, Stefano De Martino regala al pubblico, ancora una volta, divertimento e colpi di scena. Il conduttore continua la sfida a distanza con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, senza risparmiare qualche battuta ironica. Affari Tuoi, Marianna dalla Campania sfida il Dottore. A giocare nella nuova puntata di Affari Tuoi è Marianna dalla Campania. La concorrente arriva da Melito di Napoli, ha 34 anni e di mestiere è un chirurgo cardiovascolare. Per l’occasione ha scelto di giocare con Barbara, la sorella gemella che fa, proprio come lei, il medico. Marianna e sua sorella hanno giocato una partita particolarmente fortunata, dimostrando grande coraggio e forza di volontà. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Marianna e la sorella Barbara rifiutano tutto fino alla fine: tra 300mila euro e il pacco nero, accettano l’offerta del Dottore. Dentro il loro pacco… esattamente 75mila euro. Scelta perfetta ad Affari Tuoi! Cosa è successo in puntata - facebook.com Vai su Facebook
Vince “Affari tuoi”. Stefano De Martino conquista l’access prime time con oltre 5 milioni di telespettatori (5 milioni 92 mila) e il 24,5% di share. #AscoltiTv - X Vai su X
Affari Tuoi puntata di oggi, il gesto speciale per Marianna: “Non succede, ma se succede…” - Stefano De Martino profetico nella puntata di questa sera ad Affari Tuoi, che ha ... Come scrive televisionando.it
Affari Tuoi, incredibile epilogo per le gemelle di Melito: Pacco Nero con la stessa cifra dell’offerta - ”: con questo motto portafortuna, Stefano De Martino ha accolto con entusiasmo il tabellone che le due gemelle si sono ritrovate di fronte. Scrive ilsipontino.net
Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 30 ottobre 2025 - Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 30 ottobre 2025? Si legge su tag24.it