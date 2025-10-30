Affari Tuoi Sara crolla in lacrime | cosa succede a fine puntata
Partita disastrosa quella di Sara ad Affari Tuoi. La concorrente gioca con l'ex compagno. Nonostante il loro bell'esempio - sono rimasti amici anche per l'amore che provano per il figlio - la fortuna non li assiste. La concorrente del gioco di Rai 1 condotto da Stefano De Martino alla fine resta con due pacchi di natura opposta, quello da 200 e da 20 mila euro. Scegliere è difficile, il pacco in dotazione della ragazza è il 7, numero che le ha suggerito il suo bimbo, ma il 2, l’ultimo rimasto, è ricorrente nella sua vita. A quel punto arriva l'ultima proposta del "Dottore". Offerta che complica le cose, può solo decidere di cambiare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
