Affari Tuoi insulti choc a Marianna e Barbara | Voi non state bene!

In una puntata indimenticabile di Affari Tuoi su Rai 1, condotta da Stefano De Martino il 30 ottobre, Marianna, chirurgo vascolare, 34 anni di Melito di Napoli, ha incantato il pubblico con la sorella gemella Barbara, chirurgo plastico specializzata in post-oncologico. Alla seconda partecipazione dopo il 13 ottobre, le due campane incarnano eleganza, intelligenza e tenacia meridionale.Marianna sceglie il pacco n. 16 come personale. Con complicità e sorrisi ironici, eliminano pacchi indesiderati, arrivando agli ultimi quattro: n. 5, il misterioso pacco nero e i premi da 200.000 e 300.000 euro. Il "dottore" apre con 59. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

