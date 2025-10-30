AEW | Thekla interviene e le Sisters of Sin avanzano nel Women’s World Tag Team Tournament

L’episodio “ Fright Night ” di AEW Dynamite di ieri sera, ha portato puro caos durante il match dei quarti di finale del Torneo per i Titoli Mondiali di Coppia Femminili AEW, dove Julia Hart e Skye Blue, note come le Sisters of Sin, hanno strappato una vittoria a Queen Aminata e Jamie Hayter, grazie a un intervento a sorpresa di Thekla. Il match è iniziato con Julia Hart che ha attaccato Aminata con una raffica di colpi. È poi entrata Hayter, che ha sferrato un potente braccio teso e un devastante calcio in testa a Hart. Aminata ha tentato un primo schienamento, ma Hart si è salvata e ha dato il cambio a Skye Blue. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

