AEW | Thekla interviene e le Sisters of Sin avanzano nel Women’s World Tag Team Tournament

Zonawrestling.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’episodio “ Fright Night ” di  AEW Dynamite  di ieri sera, ha portato puro caos durante il match dei quarti di finale del Torneo per i Titoli Mondiali di Coppia Femminili AEW, dove  Julia Hart  e  Skye Blue, note come le  Sisters of Sin, hanno strappato una vittoria a  Queen Aminata  e  Jamie Hayter, grazie a un intervento a sorpresa di  Thekla. Il match è iniziato con Julia Hart che ha attaccato Aminata con una raffica di colpi. È poi entrata Hayter, che ha sferrato un potente braccio teso e un devastante calcio in testa a Hart. Aminata ha tentato un primo schienamento, ma Hart si è salvata e ha dato il cambio a Skye Blue. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

aew thekla interviene e le sisters of sin avanzano nel women8217s world tag team tournament

© Zonawrestling.net - AEW: Thekla interviene e le Sisters of Sin avanzano nel Women’s World Tag Team Tournament

Cerca Video su questo argomento: Aew Thekla Interviene Sisters