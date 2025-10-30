AEW | Samoa Joe domina a Dynamite ma Hangman Page gli tende un’imboscata da brividi
Lo speciale Fright Night Dynamite del 29 ottobre, si è concluso con una vittoria dominante di Samoa Joe, che ha fatto cedere HOOK con una brutale sottomissione nel main event, guadagnandosi ufficialmente una title shot per l’AEW World Championship a Full Gear, in programma il 22 novembre a Newark, New Jersey. Il match, un 4-Way Fight tra Samoa Joe, HOOK, Bobby Lashley e Ricochet è iniziato con una rissa totale e tutti e quattro i contendenti si sono affrontati senza esitazione. Dopo una serie di scambi spettacolari, Joe ha preso il controllo dell’incontro. Ricochet ha tentato una Splash, ma Joe si è spostato in tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
