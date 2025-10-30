AEW | Samoa Joe domina a Dynamite ma Hangman Page gli tende un’imboscata da brividi

Zonawrestling.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo speciale  Fright Night Dynamite del  29 ottobre, si è concluso con una vittoria dominante di  Samoa Joe, che ha fatto cedere HOOK  con una brutale sottomissione nel main event, guadagnandosi ufficialmente una  title shot per l’AEW World Championship a  Full Gear, in programma il  22 novembre a Newark, New Jersey. Il match, un  4-Way Fight  tra Samoa Joe, HOOK,  Bobby Lashley  e  Ricochet  è iniziato con una rissa totale e tutti e quattro i contendenti si sono affrontati senza esitazione. Dopo una serie di scambi spettacolari,  Joe  ha preso il controllo dell’incontro. Ricochet  ha tentato una Splash, ma Joe si è spostato in tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

