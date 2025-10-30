AEW | Gli FTR dominano il caos di Fright Night e mettono nel mirino i Brodido
L’edizione Fright Night di AEW Dynamite del 29 ottobre è stata puro caos e distruzione, ma alla fine gli FTR sono usciti con una vittoria duramente conquistata e con essa, una chance garantita ai titoli di coppia AEW. SUPERPLEX TO THE OUTSIDE TAKES OUT EVERYONE! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.comCPL21YlJHR — All Elite Wrestling (@AEW) October 30, 2025 Il match è partito a tutta velocità con Mike Bailey e Jack Perry, ma le cose sono subito degenerate quando Dax Harwood ha effettuato un blind tag e ha iniziato a tempestare Bailey di Chop micidiali. Bailey ha reagito con una raffica di calci e un Takedown, costringendo Perry a rientrare nel ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
