Adriano Panatta chi sono l’ex Rosaria Luconi e la moglie Anna Bonamigo e chi sono i tre figli
Negli anni d’oro del tennis italiano, Adriano Panatta non era soltanto un fuoriclasse del campo, ma anche uno degli uomini più affascinanti e corteggiati del suo tempo. Negli anni ’70 e ’80, quando il suo nome riempiva i giornali sportivi, la sua vita privata faceva sognare il pubblico: elegante, ironico, carismatico, Panatta incarnava lo charme italiano. La sua prima grande storia d’amore è stata con Rosaria Luconi, donna riservata e raffinata che sposò nel 1974. Dal loro matrimonio nacquero tre figli: Niccolò, Rubina e Alessandro. La coppia visse per molti anni una relazione solida, lontana dal clamore dei rotocalchi, anche se le voci su crisi e allontanamenti periodici non mancarono. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
