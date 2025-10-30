ADL | A Napoli mi criticano solo i fuorilegge! Cinepanettoni? Mi divertiva raccontare l’Italia vera

Aurelio De Laurentiis,  presidente del Napoli, si è raccontato ai microfoni della  RSI  (Radiotelevisione svizzera), ripercorrendo il suo doppio percorso tra cinema e calcio. Queste le sue parole: Criticato per tanto tempo come presidente? De Laurentiis risponde così. “Quando sono arrivato nel mondo del pallone non ne sapevo nulla. Quando mi parlavano di 4-4-2 pensavo fosse un modo di sedersi a tavola. Il cinema mi ha insegnato disciplina, amore per il lavoro e professionalità. Ma soprattutto la differenza tra imprenditore e prenditore: io ho sempre voluto creare. Cinepanettoni? Mi divertiva raccontare l’Italia vera, quella che rideva senza sapere di ridere di se stessa”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

