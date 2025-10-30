Adesso è ufficiale Torre del Grifo dopo tre anni torna al Catania
Si è conclusa la procedura competitiva per l’aggiudicazione di Torre del Grifo Village. La prima scadenza, il 23 ottobre, riguardava l’aggiudicazione provvisoria, mentre oggi, 30 ottobre, alle ore 12:00 sono scaduti i termini per la possibile presentazione di offerte migliorative del 10% rispetto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
