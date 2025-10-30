Adescavano le vittime con falsi annunci hot poi le rapine | arrestati due uomini e una donna
Due uomini e una donna sono stati arrestati dai carabinieri per una serie di reati che vanno dall’estorsione alla ricettazione, dal danneggiamento alla violenza privata fino alla rapina. Le forze dell’ordine hanno scoperto a Roma un sistema ben organizzato per adescare clienti che una volta caduti nella trappola erano derubati e malmenati. Come ricostruisce RomaToday, il gruppo pubblicava falsi annunci hot su alcuni siti di prostituzione. La donna si fingeva una prostituta e una volta raggiunto l’accordo invitava il cliente in un appartamento degli altri due complici, nel quartiere Collatino. Fatta accomodare l’ignara vittima e ricevuto il denaro, uno dei due uomini faceva irruzione in casa fingendosi il marito geloso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
