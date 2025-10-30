Addio Mast’Antonio Fiore quell’uomo umile e mast e festa

Anteprima24.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “Cesinali e la sua frazione Villa San Nicola piangono un Uomo umile, disponibile e cordiale.MastAntonio Fiore per decenni “mast e festa” dei festeggiamenti in onore di San Nicola e sempre presente a supporto di ogni evento cesinalese.Questo Comitato vuole esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia Fiore stringendosi in un unico e grande abbraccio per farsi che il ricordo della splendida persona di Antonio Fiore non venga mai dimenticata.Buon viaggio Mast’Antò!!!”. E’ il ricordo d i Antonio Fiore, figura storica della vita sociale e religiosa del paese, che traccia il Comitato “Festa San Rocco”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

addio mast8217antonio fiore quell8217uomo umile e mast e festa

© Anteprima24.it - Addio Mast’Antonio Fiore, quell’uomo umile e “mast e festa”

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Addio Mast8217antonio Fiore Quell8217uomo