Tempo di lettura: < 1 minuto "Cesinali e la sua frazione Villa San Nicola piangono un Uomo umile, disponibile e cordiale.Mast'Antonio Fiore per decenni "mast e festa" dei festeggiamenti in onore di San Nicola e sempre presente a supporto di ogni evento cesinalese.Questo Comitato vuole esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia Fiore stringendosi in un unico e grande abbraccio per farsi che il ricordo della splendida persona di Antonio Fiore non venga mai dimenticata.Buon viaggio Mast'Antò!!!". E' il ricordo d i Antonio Fiore, figura storica della vita sociale e religiosa del paese, che traccia il Comitato "Festa San Rocco".

© Anteprima24.it - Addio Mast’Antonio Fiore, quell’uomo umile e “mast e festa”