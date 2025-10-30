Addio James Senese Nino D' Angelo | Se ne va uno dei più grandi musicisti del Mondo

È un Nino D'Angelo provato quello che si avvicina alla chiesa della Madonna dell'Arco di Miano, periferia Nord di Napoli. Pochi minuti prima, in quella stessa chiesa è entrato il feretro di James Senese, amico e collega, scomparso nella giornata di ieri. Come Senese, anche D'Angelo è nato e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

addio james senese ninoADDIO JAMES SENESE - Nino D'Angelo: "Per venirti a dare l’ultimo saluto ho attraversato strade che non facevo da anni, ho toccato l’amore che il tuo quartiere aveva e ha ... - Per venirti a dare l’ultimo saluto ho attraversato strade che non facevo da anni e ho toccato l’amore che i ... Scrive napolimagazine.com

ADDIO JAMES SENESE - Il ricordo di Nino D'Angelo: "Ti voglio bene, fratè, eri un genio vero" - 0” allo Stadio San Paolo, in occasione dei 60 anni di D’Angelo nel 2017: “Ho sempre ... msn.com scrive

addio james senese ninoAddio James Senese, le cause della morte del leggendario sassofonista di Pino Daniele: aveva 80 anni - Addio a James Senese: il grande sassofonista, anima dei Napoli Centrale e compagno musicale di Pino Daniele, si è spento a 80 anni. Scrive libero.it

