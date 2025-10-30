Addio James Senese il sassofonista Nero a meta' di Pino Daniele

(Ansa) Sassofonista tra i più noti e apprezzati in Italia, collaboratore storico di Pino Daniele, voce di una Napoli multietnica e vera, Gaetano “ James ” Senese nasce a Napoli il 6 gennaio 1945. Madre napoletana, figlio di un soldato afroamericano che abbandona la famiglia quando James ha solo 2 anni, cresce accudito dal nonno Gaetano nel quartiere napoletano di Milano, dove ha sempre abitato. La passione per il sassofono arriva a 12 anni quando riceve in regalo della madre un disco di John Coltrane. Resta affascinato dal suono del sax. GUARDA LE FOTO La mezzanotte di Sophie and the Giants, Tedua a San Siro, Sanremo Giovani e altre news di musica della settimana. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Addio James Senese, il sassofonista “Nero a meta’” di Pino Daniele

