Addio all' avvocato Ettore Landolfo | E' morto il principe del foro

Napolitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 “Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord partecipa con profonda commozione al dolore per la scomparsa del Collega Avv. Ettore Landolfo, stimato professionista, esempio di dedizione, competenza e umanità, che ha onorato con il suo impegno quotidiano la professione forense e i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

