Addio all’attrice Maria Riva figlia di Marlene Dietrich

A 100 anni è morta Maria Riva, figlia dell'attrice Marlene Dietrich, ha trascorso una vita tra cinema e tv. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio all’attrice Maria Riva, figlia di Marlene Dietrich

Addio a Maria Riva, figlia di Marlene Dietrich e pioniera della televisione americana. Aveva 100 anni - È morta nel sonno a 100 anni Maria Riva, attrice, scrittrice e unica figlia della leggendaria Marlene Dietrich. Da cinematographe.it