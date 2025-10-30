Addio all’attrice Maria Riva figlia di Marlene Dietrich

A 100 anni è morta Maria Riva, figlia dell'attrice Marlene Dietrich, ha trascorso una vita tra cinema e tv. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

addio all8217attrice maria rivaAddio a Maria Riva, figlia di Marlene Dietrich e pioniera della televisione americana. Aveva 100 anni - È morta nel sonno a 100 anni Maria Riva, attrice, scrittrice e unica figlia della leggendaria Marlene Dietrich. Da cinematographe.it

