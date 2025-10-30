Addio ad Augusto Strianese l’imprenditore che che volle far volare Salerno

È morto a 86 anni Augusto Strianese, figura di spicco dell’imprenditoria salernitana e protagonista della vita economica locale dagli anni Ottanta in poi. Ex presidente della Camera di Commercio di Salerno e di Confindustria Salerno, Strianese fu tra i primi a intuire il potenziale strategico dell’ aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi”, di cui promosse la riapertura ai voli di linea nel 2008, sostenendo l’iniziativa con risorse e convinzione personali, nonostante le polemiche e l’opposizione politica dell’epoca. Negli anni Ottanta aveva anche guidato la Fisa, la cordata di imprenditori salernitani che rilevò la Salernitana prima dell’ingresso della famiglia Soglia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it