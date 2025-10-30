Addio a Oria Gargano presidente della cooperativa Befree
È scomparsa Oria Gargano, presidente della cooperativa sociale Befree, realtà fondata nel 2007 per offrire accoglienza e contrastare la violenza contro le donne. La cooperativa ha annunciato la notizia con un post sui social, ricordando la forza di “un uragano” con cui Gargano è entrata nelle vite delle fondatrici e la sua capacità di immaginare un mondo diverso partendo dallo scantinato di casa. Nel messaggio si sottolineano le battaglie condivise, le gioie e i successi ottenuti con la creazione di una cooperativa femminista come Befree. “Oria, sei rivolta e rivoluzione”, si legge nel ricordo, dove le colleghe promettono che la sua energia continuerà a ispirare ogni gesto, parola e pratica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
