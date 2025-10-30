Addio a Floyd Roger Myers morto a 42 anni per infarto l' attore di ' Willy il principe di Bel-Air' il malore improvviso mentre era in casa
La madre, Renee Trice, ha raccontato che l’attore aveva già sofferto di tre infarti negli ultimi tre anni e che aveva parlato con suo figlio al telefono poche ore prima che venisse colpito dal malore improvviso Floyd Roger Myers, l’attore noto per aver recitato nella serie televisiva cult deg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Addio Floyd Roger Myers, star di Willy Il principe di Bel Air: le cause delle morte - L’attore statunitense è morto ieri all’età di 42 anni colpito da un infarto: prese parte alla storica serie USA degli anni ’90 con Will Smith ... Come scrive libero.it
