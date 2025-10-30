Adani sulla sfida contro la Fiorentina | L’Inter ha un valore ineguagliabile Sucic è una grande chiamata di Ausilio

Lele Adani, ex calciatore e commentatore, ha analizzato la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina durante la Domenica Sportiva. L'ex difensore ha sottolineato una differenza fondamentale tra valore e rendimento nel calcio, evidenziando come il Napoli stia ottenendo grandi risultati, ma affermando che l'Inter possiede un valore che non ha eguali: «Il Napoli ha un grande rendimento e lo dobbiamo anche al suo allenatore, ma il valore dell'Inter non è equiparabile a nessun'altra».

