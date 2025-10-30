Adani sul cambio dei bianconeri | Spalletti è il meglio per la Juventus ma c’è un problema

Inter News 24 Adani, ex difensore di serie A e famoso telecronista ha commentato l’arrivo dell’allenatore sulla panchina bianconera per il post Tudor. A Viva el Futbol, Lele Adani ha parlato dell’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, esprimendo grande ammirazione per la scelta bianconera. Secondo l’ex difensore, Spalletti rappresenta «il meglio che si può trovare» in termini di allenatori sul mercato: «La Juventus ha preso quello che è nettamente il miglior allenatore disponibile oggi», ha sottolineato Adani. L’ex allenatore della Roma e dell’Inter ha accettato la proposta bianconera con la condizione di firmare per un contratto di 8 mesi, ma con l’intenzione di prolungare il suo impegno, a meno di clamorose sorprese. 🔗 Leggi su Internews24.com

