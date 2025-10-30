Adani senza filtri sulla Juve | Con gli allenatori ha sbagliato sempre negli ultimi anni Spalletti? Lui è un top ora voglio vedere se…

Adani sull’arrivo di Spalletti: il problema non è la panchina, ma il club che ha fallito con tutti. L’ex CT è un top, ora la Juve è all’altezza?. L’esonero di Igor Tudor e l’imminente arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus accendono il dibattito. Tra le analisi più taglienti e profonde c’è quella di Lele Adani, intervenuto ai microfoni di La Nuova DS. L’opinionista, con la sua consueta foga, ha spostato il focus dal campo alla società, definendo l’arrivo dell’ex CT un “atto nobile” e puntando il dito contro un club che, a suo dire, da anni non è all’altezza dei tecnici che sceglie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

