Adamant solida e letale Casoria schiacciata 80-64 | è la prima vittoria casalinga
Solida, letale, a tratti anche spettacolare. L’Adamant trova il secondo successo di fila, il primo stagionale alla Bondi Arena, battendo nel turno infrasettimanale la Malvin Psa Casoria (80-64). I biancazzurri sfatano così il tabù del palasport casalingo, trovando finalmente i due punti davanti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
