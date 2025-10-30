Adamant solida e letale Casoria schiacciata 80-64 | è la prima vittoria casalinga

Ferraratoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solida, letale, a tratti anche spettacolare. L’Adamant trova il secondo successo di fila, il primo stagionale alla Bondi Arena, battendo nel turno infrasettimanale la Malvin Psa Casoria (80-64). I biancazzurri sfatano così il tabù del palasport casalingo, trovando finalmente i due punti davanti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Adamant Solida Letale Casoria