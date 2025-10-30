Adam Driver protagonista per Netflix della nuova serie crime Rabbit Rabbit
La nuova serie di Netflix Rabbit, Rabbit segna il ritorno in televisione di Adam Driver dopo otto anni. Sebbene Driver sia diventato famoso per il ruolo di Kylo Ren nella trilogia sequel di Star Wars dal 2015 al 2019, seguito dalle sue interpretazioni candidate all’Oscar in BlacKkKlansman (2018) e Storia di un matrimonio (2019), il suo ruolo di svolta è arrivato nella serie HBO Girls dal 2012 al 2017, che gli è valso tre nomination agli Emmy. Ora Netflix ha annunciato che Driver reciterà nella nuova serie Rabbit, Rabbit, ideata da Peter Craig – coautore di The Batman, Top Gun: Maverick e The Town – e diretta da Philip Barantini (già autore di Adolescence di Netflix ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it
