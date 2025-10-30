Ad Avellino il concerto di Halloween di Andrea Pinto & i Rain

Avellinotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre 2025, Avellino ospita un evento imperdibile: il Concerto di Halloween di Andrea Pinto & i Rain, in programma presso la sede della Sonic Muse ETS, in via Pedicini 63. La serata sarà un viaggio tra musica elettrica, reading poetici e distorsioni sonore, per un’atmosfera unica che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Avellino Concerto Halloween Andrea